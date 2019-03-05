Кількість аптек в одного власника обмежать законом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Народні депутати України пропонують обмежити кількість аптек, які підконтрольні одному власнику. Відповідні положення міститься у законопроекті №8591-д, спрямованому на забезпечення економічної конкуренції та захист прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами, передає УНН із посиланням на текст документу.
Зокрема, документ передбачає, що провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території України може здійснюватися фізичними особами-підприємцями та юридичними особами будь-якої форми власності та організаційно-правової форми “не більше ніж через чотири аптеки, та їх структурних підрозділів (аптечні пункти), без обмеження аптечних пунктів в межах адміністративно-територіальної одиниці розташування однієї з аптек”.
При цьому вказані обмеження не поширюються на аптеки, які розташовані у селах.
Якщо мова про аптеки, уповноважені на здійснення торгівлі наркотичними та психотропними засобами, тоді така господарська діяльність може здійснюватися “не більше ніж через вісім аптек та будь-яку кількість їх структурних підрозділів (аптечних пунктів)”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не менше 300 метрів між аптеками: депутати пропонують перейняти європейський досвід
Кількість дозволених аптек у власності одного бізнесмена розширюється, якщо наявна ліцензія на виробництво лікарських засобів в умовах аптеки.
“Фізична особа-підприємець та юридична особа може здійснювати господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами не більше ніж через п’ятнадцять аптек, що розташовані в містах та селищах за умови якщо не менше п’яти аптек або аптечних пунктів розташовані в селі (селах) та/або провадиться господарська діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки”, — йдеться у законопроекті.
В документі уточнюється, що до числа аптек юридичної особи враховуються усі аптеки, що знаходяться під прямим або опосередкованим контролем цієї юридичної особи або будь-кого з її учасників (акціонерів), членів виконавчого органу, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), пов’язаних з ними осіб чи декількох з них.
Нагадаємо, як писав УНН, відповідно за “аптечного” законопроекту № 8591-д, власники аптек повинні мати вищу фармосвіту.
Також нагадаємо, що вказаний документ був підтриманий профільним комітетом ВРУ та очікує своєї черги на розгляд в парламентському залі.