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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Несколько сотен человек устроили акцию под ГПУ

Киев • УНН

 • 15764 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Несколько сотен человек устроили акцию под стенами Генеральной прокуратуры Украины, передает корреспондент УНН.

Несколько сотен человек устроили акцию под ГПУ

Раньше возле АП один из митингующих произнес обращение, забравшись на автомобиль.

Среди вопросов, с которыми обратились участники акции, - относительно завершения АТО, причин подписания "капитуляции" в Минске, готовности растолковать подписанные минские соглашения, причины того, что во время перемирия "гибнут солдаты", того, что суды освобождают сепаратистов, гражданства, иностранных добровольцев, стратегии возвращения Крыма, наказания за убийства на Майдане.

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