Несколько сотен человек устроили акцию под ГПУ

Раньше возле АП один из митингующих произнес обращение, забравшись на автомобиль.

Среди вопросов, с которыми обратились участники акции, - относительно завершения АТО, причин подписания "капитуляции" в Минске, готовности растолковать подписанные минские соглашения, причины того, что во время перемирия "гибнут солдаты", того, что суды освобождают сепаратистов, гражданства, иностранных добровольцев, стратегии возвращения Крыма, наказания за убийства на Майдане.