Кілька сотень людей влаштували акцію під ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Кілька сотень людей влаштували акцію під стінами Генеральної прокуратури України, передає кореспондент УНН.
Раніше біля АП один з мітингувальників виголосив звернення, залізши на автомобіль.
Серед запитань, з якими звернулися учасники акції, - щодо завершення АТО, причин підписання "капітуляції" у Мінську, готовності розтлумачити підписані мінські угоди, причини того, що під час перемир'я "гинуть солдати", того, що суди звільняють сепаратистів, громадянства іноземних добровольців, стратегії повернення Криму, покарання за вбивства на Майдані.