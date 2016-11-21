Кілька сотень людей влаштували акцію під ГПУ

Раніше біля АП один з мітингувальників виголосив звернення, залізши на автомобіль.

Серед запитань, з якими звернулися учасники акції, - щодо завершення АТО, причин підписання "капітуляції" у Мінську, готовності розтлумачити підписані мінські угоди, причини того, що під час перемир'я "гинуть солдати", того, що суди звільняють сепаратистів, громадянства іноземних добровольців, стратегії повернення Криму, покарання за вбивства на Майдані.