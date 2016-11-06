Несколько десятков дворов подтопило в Закарпатской области

Высота водного покрова на территории подтопленных дворов достигла 5-10 см, однако подтоплений жилых домов удалось избежать.

Спасатели совместно с работниками Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса и местным населением проводят работы по очистке русла местного ручья от мусора и кустарников для пропуска воды. Всего в работах задействовано 35 человек и 4 единицы техники.

Отметим, что в оперативной информации Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса говорится о вероятности скоротечного дождевого паводка с амплитудой колебаний уровней воды от 1,5 до 3,5 метра с достижением I (первого - вода в пределах коренных берегов) и II (второго - выход воды на пойму) степеней противопаводковой защиты в результате сильных осадков на реках области.

Закарпатское областное управление ГосЧС на своем официальном сайте и в сети Facebook разместило рекомендации для населения о порядке действий во время наводнения и паводка.

Напомним, в четырех районах Закарпатской области прогнозируют подтопление домохозяйств.