Кілька десятків подвір′їв підтопило на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні, 6 листопада, у с. Зарічево Перечинського району через захаращеність русла місцевого потічка, придорожніх канав та зливних стоків побутовим сміттям сталось підтоплення 30 дворогосподарств, повідомляють в Управлінні ДСНС у Закарпатській області, передає УНН.
Висота водного покрову на території підтоплених подвір′їв сягнула 5-10 см, однак підтоплень житлових будинків вдалося уникнути.
Рятувальники спільно з працівниками Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса та місцевим населенням проводять роботи щодо очистки русла місцевого потічка від сміття та чагарників для пропуску води. Загалом у роботах задіяно 35 чоловік та 4 одиниці техніки.
Зазначимо, що в оперативній інформації Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса йдеться про ймовірність швидкоплинного дощового паводка з амплітудою коливань рівнів води від 1,5 до 3,5 метри з досягненням І (першого – вода в межах корінних берегів) та ІІ (другого – вихід води на заплаву) ступенів протипаводкового захисту внаслідок сильних опадів на річках області.
Закарпатське обласне управління ДСНС на своєму офіційному сайті та у мережі Facebook розмістило рекомендації для населення про порядок дій під час повені та паводка.
Нагадаємор, у чотирьох районах Закарпаття прогнозують підтоплення дворогосподарств.