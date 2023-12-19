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"Киевстар" после кибератаки планирует вскоре снять ограничения на скорость мобильного интернета

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 10:41  •  16831 просмотра

Киевстар восстановил 99% своих базовых станций и все основные услуги после хакерской атаки и планирует вскоре снять ограничения на скорость мобильного интернета

Мобильный оператор "Киевстар" (Kyivstar) продолжает восстановление работы сети после хакерской атаки. На сегодня 99% базовых станций оператора на подконтрольной Украине территории - в работоспособном состоянии, а клиентам доступны все основные базовые сервисы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

Телеком-сеть Киевстара практически вошла в период стабилизации. Так, 99% базовых станций на подконтрольной Украине территории - в работоспособном состоянии, а клиентам доступны все основные базовые сервисы: услуги связи и мобильного интернета, SMS, услуги международного голосового роуминга и другие

- указали в компании.

Детали

Как сообщается, компания возобновила скоростной мобильный интернет в метрополитене Киева, а ранее мобильный интернет был восстановлен в метро Харькова. Также начала работу информационная система "Мой Киевстар", где абоненты могут посмотреть остатки на счетах.

Магазины Киевстара, как указано, возобновили предоставление клиентам большинства сервисов.

"Сейчас компания продолжает улучшать работу услуги "Домашний интернет" в Киеве и ряде других мест, также планирует в ближайшее время постепенно снять ограничения в скорости мобильного интернета", - говорится в сообщении.

Специалисты Киевстар, как отмечается, также работают над запуском скоростного мобильного интернета в роуминге и планируют запустить эту услугу для украинских абонентов в Германии, Чехии, Польше и ряде других стран уже в ближайшее время. 

Напомним,

12 декабря мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы; компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
"Київстар" після кібератаки планує невдовзі зняти обмеження на швидкість мобільного інтернету
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"Киевстар" после кибератаки планирует вскоре снять ограничения на скорость мобильного интернета

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