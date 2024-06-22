Киевская ОВА выделила более 63,4 млн грн с начала мая на поддержку военных - Кравченко

С начала мая для материально-технического обеспечения военных формирований Киевская областная военная администрация выделила более 63,4 млн гривен. Об этом заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

"С начала мая для материально-технического обеспечения наших военных формирований Киевская ОВА уже выделила более 63,4 млн гривен", - сообщил Кравченко.

В частности, средства пойдут:

32 млн гривен для 72-й ОМБР имени Черных Запорожцев для приобретения комплексов РЭБ, средств связи и дронов различного типа;

7 млн гривен для 43 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила на комплексы РЭБ;

5,5 млн гривен для первой бригады Нацгвардии "Ураган" на приобретение комплексов РЭБ;

4 млн гривен для четвертой бригады Нацгвардии "Рубеж" на приобретение комплектов радиостанций;

5 млн гривен для отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого на комплексы РЭБ, средства связи и дроны;

5,5 млн гривень для сил ССО на спецтранспорт.

"Всего в этом году уже выделено из бюджета Киевской области на безопасность и оборону более 200 млн гривен. В прошлом году бюджетные расходы на нужды Сил обороны составили почти 430 миллионов гривен", - отметил Кравченко.

Он говорил, что отдельно активно к помощи приобщаются районы и громады Киевщины, обеспечивая защитников транспортом, топливом, такмедом и другими необходимыми вещами, на которые получают соответствующие запросы.

"Мы не останавливаемся и продолжаем поддерживать наши Силы обороны в обеспечении их потребностей. Отдельно хочу поблагодарить всех предпринимателей, которые честно платят налоги в бюджет Киевской области. Ваши налоги - часть прочной брони нашей страны. Спасибо нашим защитникам и защитницам за силу держать оккупанта и давать достойный отпор", - добавил глава ОВА.

Кравченко призвал правоохранителей проверить информацию о миллионных убытках во время строительства дорог и соцучреждений на Киевщине