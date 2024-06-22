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Київська ОВА виділила понад 63,4 млн грн з початку травня на підтримку військових - Кравченко

Київ • УНН

 • 31837 перегляди

З початку травня для матеріально-технічного забезпечення військових формувань Київська обласна військова адміністрація виділила понад 63,4 млн гривень.

Київська ОВА виділила понад 63,4 млн грн з початку травня на підтримку військових - Кравченко

З початку травня для матеріально-технічного забезпечення військових формувань Київська обласна військова адміністрація виділила понад 63,4 млн гривень. Про це заявив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

"З початку травня для матеріально-технічного забезпечення наших військових формувань Київська ОВА вже виділила понад 63,4 млн гривень", - повідомив Кравченко.

Зокрема, кошти підуть:

  • 32 млн гривень для 72-ої ОМБР імені Чорних Запорожців для придбання комплексів РЕБ, засобів зв’язку та дронів різного типу; 
  • 7 млн гривень для 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила на комплекси РЕБ; 
  • 5,5 млн гривень для першої бригади Нацгвардії “Буревій” на придбання комплексів РЕБ; 
  • 4 млн гривень для четвертої бригади Нацгвардії “Рубіж” на придбання комплектів радіостанцій; 
  • 5 млн гривень для Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького на комплекси РЕБ, засоби звʼязку та дрони; 
  • 5,5 млн гривень для сил ССО на спецтранспорт.

"Загалом у цьому році вже виділено з бюджету Київської області на безпеку і оборону понад 200 млн гривень. Минулого року бюджетні видатки на потреби Сил оборони склали майже 430 мільйонів гривень", - зазначив Кравченко.

Він вказав, що окремо активно до допомоги долучаються райони та громади Київщини, забезпечуючи захисників транспортом, паливом, такмедом та іншими необхідними речами, на які отримують відповідні запити.

"Ми не зупиняємося і продовжуємо підтримувати наші сили оборони в забезпеченні їхніх потреб. Окремо хочу подякувати всім підприємцям, які чесно сплачують податки в бюджет Київської області. Ваші податки – частина міцної броні нашої країни. Дякую нашим захисникам і захисницям за силу тримати окупанта і давати гідну відсіч", - додав очільник ОВА.

Кравченко закликав правоохоронців перевірити інформацію щодо мільйонних збитків під час будівництва доріг і соцзакладів на Київщині20.06.24, 18:55 • 18265 переглядiв

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