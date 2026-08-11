Киевская область подверглась атаке рф баллистикой и дронами, повреждены склады и грузовики
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Киевскую область баллистическими ракетами и дронами. В Бучанском районе повреждены складские помещения и три грузовика, жертв нет.
Киевская область ночью подверглась очередной атаке россии с применением баллистических ракет и дронов, повреждены склады и грузовики, сообщили во вторник в Киевской ОВА, пишет УНН.
Этой ночью враг снова атаковал Киевскую область баллистическими ракетами и ударными дронами. В Бучанском районе повреждены складские помещения и три грузовых автомобиля
Как указано, жертв и пострадавших среди людей нет.
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