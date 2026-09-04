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The New York Times

Киевская кондитерская Namelaka приостановила работу из-за вспышки сальмонеллёза

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Кондитерская Namelaka на Большой Васильковской приостановила работу после появления симптомов у 27 работников. У двоих подтвердили сальмонеллу.

Киевская кондитерская Namelaka приостановила работу из-за вспышки сальмонеллёза

Кондитерская Namelaka, расположенная на улице Большая Васильковская в Киеве, временно приостановила работу после того, как у части команды выявили сальмонеллёз. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram, пишет УНН.

Детали

29 августа один из сотрудников заведения заболел с симптомами пищевого отравления и ушёл на больничный. В течение 1 сентября ещё четверо членов команды сообщили о плохом самочувствии, после чего заведение обратилось в Печерскую санитарно-эпидемиологическую службу и получило инструкции относительно дальнейших действий.

2 сентября утром лаборатория провела дополнительные исследования команды, поверхностей и образцов продукции — клиническая картина была похожа на вирусное заболевание, поскольку у четырёх человек среди симптомов также был кашель. По состоянию на вечер того же дня количество членов команды с похожими симптомами увеличилось до 27 человек.

В заведении сообщили, что среди первых 10 полученных результатов анализов у двух человек обнаружили сальмонеллу, причина попадания возбудителя в настоящее время неизвестна. Ещё до получения результатов заведение полностью прекратило работу, продезинфицировало все помещения специализированной службой, провело полный клининг, утилизировало продукцию и ограничило доступ в помещение, а всю команду отправили на карантин с ограничением контактов с командой заведения на Подоле.

В настоящее время мы знаем о 3 гостях, у которых имеются симптомы кишечной инфекции. С одной девушкой мы поддерживаем связь, оплачиваем счета за лечение и ожидаем результатов анализов

- говорится в сообщении.

Что касается второй локации Namelaka на Подоле, в её команде не зафиксировано ни одного случая заболевания — заведение продолжает работать в обычном режиме, хотя для уверенности там также провели дополнительные проверки продуктов, производства и команды.

В компании отметили, что всегда соблюдают санитарные нормы, имеют сертификаты качества на каждую поставку продукции, а команда регулярно проходит обязательный медосмотр. Кроме того, в заведении ежемесячно проводят плановые лабораторные исследования производственных зон, продукции и персонала, а также дезинсекцию и дератизацию силами специализированных служб.

В аэропорту Франкфурта два сотрудника умерли от малярии, ещё пятеро заболели27.08.26, 00:37 • 4039 просмотров

Ольга Розгон

Здоровье
Киев