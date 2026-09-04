Київська кондитерська Namelaka призупинила роботу через спалах сальмонельозу
Київ • УНН
Кондитерська Namelaka на Великій Васильківській призупинила роботу після симптомів у 27 працівників. У двох підтвердили сальмонелу.
Кондитерська Namelaka, розташована на вулиці Велика Васильківська у Києві, тимчасово призупинила роботу після того, як у частини команди виявили сальмонельоз. Про це заклад повідомив на своїй сторінці в Instagram, пише УНН.
Деталі
29 серпня один із співробітників закладу захворів із симптомами харчового отруєння та пішов на лікарняний. Впродовж 1 вересня ще четверо членів команди повідомили про погане самопочуття, після чого заклад звернувся до Печерської санітарно-епідеміологічної служби та отримав інструкції щодо подальших дій.
2 вересня зранку лабораторія провела додаткові дослідження команди, поверхонь та зразків продукції – клінічна картина була схожою на вірусне захворювання, оскільки у чотирьох людей серед симптомів був також кашель. Станом на вечір того ж дня кількість членів команди зі схожими симптомами зросла до 27 осіб.
У закладі повідомили, що з перших 10 отриманих результатів аналізів у двох людей виявили сальмонелу, причина потрапляння збудника наразі невідома. Ще до отримання результатів заклад повністю зупинив роботу, продезінфікував усі приміщення спеціалізованою службою, провів повний клінінг, утилізував продукцію та обмежив доступ до приміщення, а всю команду відправили на карантин з обмеженням контактів із командою закладу на Подолі.
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Щодо другої локації Namelaka на Подолі, у команді там не зафіксовано жодного випадку захворювання – заклад продовжує працювати у звичному режимі, хоча для впевненості там також провели додаткові перевірки продуктів, виробництва та команди.
У компанії зазначили, що завжди дотримуються санітарних норм, мають сертифікати якості на кожну поставку продукції, а команда регулярно проходить обов'язковий медогляд. Крім того, у закладі щомісяця проводять планові лабораторні дослідження виробничих зон, продукції та персоналу, а також дезінсекцію і дератизацію силами спеціалізованих служб.
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