В Киевской области функционируют более 450 "Пунктов Несокрушимости" с интернетом
Киев • УНН
На территории Киевской области функционирует 466 "Пунктов Несокрушимости", оснащенных генераторами и интернетом. Пункты расположены во всех районах области, а их адреса доступны через чат-бот "Киевщина безопасная".
Благодаря слаженному сотрудничеству органов местного самоуправления, ГСЧС, ответственного бизнеса и Укрзализныци, на Киевщине в настоящее время действует 466 Пунктов несокрушимости. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
По словам главы Киевской ОГА Руслана Кравченко, все пункты полностью оснащены генераторами, поэтому могут автономно функционировать в случае отключения электроснабжения.
В них есть доступ к Интернету, что гарантирует постоянный доступ к информации и возможность поддержания связи, электричество для зарядки гаджетов, горячие напитки и, что важно, тепло.
В большинстве пунктов, особенно расположенных в самых отдаленных районах, есть терминалы Starlink. Поэтому там гарантирован бесперебойный интернет.
Пункты расположены в каждом районе и общинах области. Адреса всех пунктов несокрушимости и укрытий можно проверить в чат-боте "Безопасная Киевщина".
Напомним
На 92 вокзалах Украины работают круглосуточные "Пункты несокрушимости" с бесплатным интернетом и зарядкой. На 40 вокзалах дополнительно оборудованы специальные зоны для родителей с детьми.