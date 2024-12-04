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В Киевской области функционируют более 450 "Пунктов Несокрушимости" с интернетом

В Киевской области функционируют более 450 "Пунктов Несокрушимости" с интернетом

Киев  •  УНН

 • 6436 просмотра

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На территории Киевской области функционирует 466 "Пунктов Несокрушимости", оснащенных генераторами и интернетом. Пункты расположены во всех районах области, а их адреса доступны через чат-бот "Киевщина безопасная".

Благодаря слаженному сотрудничеству органов местного самоуправления, ГСЧС, ответственного бизнеса и Укрзализныци, на Киевщине в настоящее время действует 466 Пунктов несокрушимости. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

По словам главы Киевской ОГА Руслана Кравченко, все пункты полностью оснащены генераторами, поэтому могут автономно функционировать в случае отключения электроснабжения.

В них есть доступ к Интернету, что гарантирует постоянный доступ к информации и возможность поддержания связи, электричество для зарядки гаджетов, горячие напитки и, что важно, тепло.

В большинстве пунктов, особенно расположенных в самых отдаленных районах, есть терминалы Starlink. Поэтому там гарантирован бесперебойный интернет.

Пункты расположены в каждом районе и общинах  области. Адреса всех пунктов несокрушимости и укрытий можно проверить в чат-боте "Безопасная Киевщина".

Напомним

На 92 вокзалах Украины работают круглосуточные "Пункты несокрушимости" с бесплатным интернетом и зарядкой. На 40 вокзалах дополнительно оборудованы специальные зоны для родителей с детьми.

Алина Волянская

Алина Волянская

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