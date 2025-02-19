Киевская область ночью пережила почти 8-часовую тревогу: что известно о последствиях атаки рф дронами
Киев • УНН
Российские БпЛА атаковали Киевскую область, тревога длилась почти 8 часов. В Вышгородском и Фастовском районах зафиксировано повреждение частного дома и двух автомобилей.
Российские войска дронами ночью атаковали Киевскую область, тревога продолжалась почти 8 часов. В Вышгородском и Фастовском районах зафиксировано повреждение частного дома и двух автомобилей, сообщили в Киевской ОГА в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью враг атаковал Киевскую область с помощью БпЛА. Тревога продолжалась почти 8 часов", - сообщили в ОВА.
Как указано, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
"В Вышгородском районе в результате атаки поврежден один частный дом. Повреждения незначительные. В Фастовском районе повреждены два легковых автомобиля", - отметили в ОВА.
Российская атака дронами на Одессу: пострадавших уже четверо, среди них ребенок19.02.25, 08:16 • 17048 просмотров