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15 березня, 19:03 • 119865 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180032 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145178 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137063 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116415 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107427 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102824 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140075 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133831 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Київщина вночі пережила майже 8-годинну тривогу: що відомо про наслідки атаки рф дронами

Київ • УНН

 • 34521 перегляди

Російські БпЛА атакували Київську область, тривога тривала майже 8 годин. У Вишгородському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватного будинку та двох автомобілів.

Російські війська дронами вночі атакували Київську область, тривога тривала майже 8 годин. У Вишгородському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватного будинку та двох автомобілів, повідомили у Київській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала майже 8 годин", - повідомили в ОВА.

Як вказано, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

"У Вишгородському районі унаслідок атаки пошкоджено один приватний будинок. Пошкодження незначні. У Фастівському районі пошкоджено два легкові автомобілі", - зазначили в ОВА.

Російська атака дронами на Одесу: постраждалих уже четверо, серед них дитина19.02.25, 08:16 • 30569 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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