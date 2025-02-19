Київщина вночі пережила майже 8-годинну тривогу: що відомо про наслідки атаки рф дронами

Російські війська дронами вночі атакували Київську область, тривога тривала майже 8 годин. У Вишгородському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватного будинку та двох автомобілів, повідомили у Київській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала майже 8 годин", - повідомили в ОВА.

Як вказано, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

"У Вишгородському районі унаслідок атаки пошкоджено один приватний будинок. Пошкодження незначні. У Фастівському районі пошкоджено два легкові автомобілі", - зазначили в ОВА.

Російська атака дронами на Одесу: постраждалих уже четверо, серед них дитина