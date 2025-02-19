Київщина вночі пережила майже 8-годинну тривогу: що відомо про наслідки атаки рф дронами
Київ • УНН
Російські БпЛА атакували Київську область, тривога тривала майже 8 годин. У Вишгородському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватного будинку та двох автомобілів.
Російські війська дронами вночі атакували Київську область, тривога тривала майже 8 годин. У Вишгородському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватного будинку та двох автомобілів, повідомили у Київській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
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"Уночі ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала майже 8 годин", - повідомили в ОВА.
Як вказано, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
"У Вишгородському районі унаслідок атаки пошкоджено один приватний будинок. Пошкодження незначні. У Фастівському районі пошкоджено два легкові автомобілі", - зазначили в ОВА.
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