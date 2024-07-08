Вследствие ракетной атаки россиян на Киевщине два человека получили осколочные ранения, зафиксированы падения обломков в трех районах области. О последствиях ракетной атаки на Киевщину рассказалв начальник ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Враг совершил массированную ракетную атаку на нашу область и Киев. По оперативной информации попаданий в жилую и критическую инфраструктуру на территории Киевщины не зафиксировано. Уже есть информация о двух пострадавших, которые получили осколочные ранения - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, фиксируются падения обломков в трех районах области. Есть возгорания травяной и лесной подстилки. Все оперативные службы уже работают над ликвидацией и фиксацией последствий ударов.

"Еще раз обращаемся, к каждому жителю области - не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, оставайтесь в укрытиях, пока опасность не минует", - написал Кравченко.

"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия