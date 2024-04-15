Киевлянин, который на парковке ТРЦ напал с ножом на 17-летнего парня, проведет 5 лет за решеткой

Киевский апелляционный суд принял решение оставили приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет для мужчины, который напал с ножом на 17-летнего парня и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Детали

Ювенальные прокуроры Киевской городской прокуратуры в суде доказали, что киевлянин, находясь на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект", во время словесного конфликта умышленно нанес 17-летнему парню несколько ударов ногой в голову, в результате чего нанес ему тяжкие телесные повреждения.

В апреле 2023 года Деснянский районный суд Киева приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы за нанесение несовершеннолетнему тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины). В суде он частично признал свою вину, однако подал апелляцию на приговор суда.

Впоследствии суд апелляционной инстанции изменил приговор суда и смягчил наказание, освободив осужденного от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком.

Ювенальные прокуроры Киевской городской прокуратуры обжаловали это решение в кассационном порядке. Верховный суд отменил смягчение приговора, вернув дело снова в Киевский апелляционный суд.

"При принципиальной позиции прокуроров решением апелляционного суда приговор оставлен без изменений - киевлянин приговорен к реальному лишению свободы сроком на 5 лет", - говорится в сообщении прокуратуры.

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