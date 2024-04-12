Киевлян, избивших и подожгли человека, лишат свободы сроком на 14 лет

Мужчин, которые в 2021 году из мести подожгли незнакомца, признали виновными в умышленном убийце и назначили срок наказания в 14 лет. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

Подольский районный суд города Киева назначил 14 лет заключения двум мужчинам, которые избили и подожгли незнакомца, признав их виновными в умышленном убийстве.

В мае 2021 года прохожие обратились в полицию с сообщением о человеке, который горел в недострое на проспекте Георгия Гонгадзе. Пострадавшим оказался 41-летний местный житель. Его госпитализировали в критическом состоянии с переломами ребер и ожогами 80% тела. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В тот же день полиция задержала двух киевлян 1997-го и 2002-го годов рождения. Установлено, у пасынка одного из задержанных был конфликт с жертвой. Когда он рассказал об инциденте своему отчиму, тот вместе с другом решил отомстить.

Сообщники нашли мужчину в недострое, жестоко избили его, а после этого облили мужчину легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

Под руководством Подольской окружной прокуратуры следователи предъявили обвинение двум мужчинам по статье, предусматривающей умышленное убийство, совершенное заранее группировкой лиц и с особой жестокостью. Во время следствия оба подозреваемых находились под стражей.

Напомним

26-летнему работнику ритуальной службы было сообщено о подозрении за то, что он выбросил 20 урн с человеческим прахом вместо утилизации остатков праха.

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