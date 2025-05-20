Киевляне не оплатили за тепло и горячую воду уже более 7 млрд грн: какие санкции ждут должников

Тарифы на услуги по поставке тепла и горячей воды остаются неизменными в течение шести лет, однако долг населения перед столичным коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" растет.

Об этом на пресс-брифинге рассказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, пишет УНН.

Реальная стоимость услуг по поставке тепловой энергии превышает ту, которая применяется к клиентам, на 50%, при таких условиях любой субъект хозяйствования уже имеет проблемы с обеспечением деятельности. И если еще накладывается тот факт с задолженностью, то это не может не беспокоить - сказал он.

Общий долг населения составляет более 7 млрд гривен, из которых 4,1 млрд гривен - за тепло и 2,9 млрд гривен - за горячую воду. Более 150 тысяч человек, "топовых" нарушителей задолжали более 63% от этой суммы.

По словам Лопатина, поскольку сейчас ситуация с задолженностью остается сложной, предприятие неоднократно обращалось к пользователям с целью урегулирования уплаты долгов, однако это неэффективно.

С 2024 года С 2024 года к системным должникам применяют начисление пени в сумме 0,01% за каждый день просрочки. По состоянию на сегодня более 5 тысяч исковых дел находится на этапе рассмотрения Киевтеплоэнерго. К должникам, которые никак не отреагировали на обращение предприятия, применяют принудительные меры взыскания долгов, обратившись в суд. Судебные инстанции преимущественно удовлетворяют требования предприятия.

Что будет, если не платить долги за "коммуналку":

накопление долга;

вызов в суд;

взыскание по решению суда;

Взыскание может быть либо добровольным (тогда должник оплачивает долг, штрафные санкции и судебные издержки – это составляет до +15% к общей сумме долга), либо же – в принудительном порядке (тогда арест накладывается на имущество, банковские счета и переплата составляет до +25%).

Киевтеплоэнерго работает как с государственными, так и частными исполнительными службами. Начальник управления правового обеспечения продажи СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Инна Кучук отметила, что соответствующие меры применяются к жителям, которые находятся на территории Украины, так и к тем, кто выехал за ее пределы и остается гражданином нашей страны.

Все санкции применяются одинаково, в частности, и арест счетов. По ее словам, обычно после такого решения суда немало людей обращаются в Киевтеплоэнерго, однако лучше это делать до начала судебного процесса. Чтобы избежать судебного дела, можно реструктуризировать долг.

Для этого следует:

обратиться в центр коммунального сервиса с заявлением (личный визит или онлайн-заявление);

заключить договор (на удобных условиях погашения);

поэтапно оплачивать долг (в таком случае дополнительные проценты не взимаются).

Документы, необходимые для реструктуризации долга (копии):

паспорт (ID-карты);

карточка налогоплательщика (ИНН);

правоустанавливающий документ на квартиру;

выписка из госреестра вещных прав на недвижимое имущество.

Заключить соглашение можно дистанционно или электронной подписью.

Напомним

В Украине в прошлом году зафиксировали 3,1 млн судебных дел. Больше всего дел касалось взыскания долгов по ЖКУ – 298 тысяч.

Ранее УНН писал, что долг населения перед Киевтеплоэнерго превысил 7 млрд гривен. 70% задолженности приходится на владельцев элитной недвижимости и больших квартир.