Через борги за "комуналку" за рік майже 300 тис. судових справ - моніторинг

В Україні за минулий рік зареєстрували майже 300 тисяч судових справ про стягнення боргів за "комуналку". Про це пише УНН із посиланням на дані моніторингового сервісу Опендатабот.

Яких справ було найбільше у 2024 році

Загалом 3,1 млн судових справ за рік зафіксували у 2024 році - лише на 0,3% більше, ніж попереднього року.

Серед них значно зросла кількість кримінальних справ - в 1,6 раза. Якщо раніше їх було 332 тис., то тепер стало 528 тис. Також на 7% побільшало цивільних справ: до 1 млн проти 982 тис. у 2023 році.

Натомість у господарських та адміністративних судах справ поменшало на 14% та 11% відповідно. Справ з адміністративних правопорушень стало на 5% менше.

Торік суди найбільше розглядали цивільних справ: 33% або понад 1 млн розглянутих справ стосувались адміністративних правопорушень, а ще 17% - кримінальних. Раніше ж трійка лідерів була такою - лідирували незмінно цивільні справи (31%), далі справи з адмінправопорушення (29,7%), адміністративні справи (15,9%).

Які позови подавали найбільше до цивільних судів

Найбільше справ присвячені стягненням боргів по ЖКП. Торік їх нарахували 298 тис. - це 28% від усіх цивільних. Наслідують справи про позики та кредити - 126 тис. або 12%, а також розлучення - 120 тис. або 11.5%.

Які позови подавали найбільше до адміністративних судів

Серед адміністративних судів лідером знову стали пенсії. На першому місці соціальні питання звільнених з публічної служби - 151 тис. або 33.7%. Ще 85 тис. (19%) звернулося щодо пенсійного страхування й додатково 22 тис. (5%) відкрито щодо пенсійного страхування "чорнобильців".

Які позови подавали найбільше до господарських судів

Серед господарських справ переважають справи наказного провадження - 7,3 тис., тобто 12%. Поставки товарів, робіт та послуг займають 9,4%. Ще 7,6% - частка поставок енергоносіїв.

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