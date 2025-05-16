Из-за долгов за "коммуналку" за год почти 300 тыс. судебных дел - мониторинг

В Украине за прошлый год зарегистрировали почти 300 тысяч судебных дел о взыскании долгов за "коммуналку". Об этом пишет УНН со ссылкой на данные мониторингового сервиса Опендатабот.

Каких дел было больше всего в 2024 году

В общей сложности 3,1 млн судебных дел за год зафиксировали в 2024 году - лишь на 0,3% больше, чем в предыдущем году.

Среди них значительно возросло количество уголовных дел - в 1,6 раза. Если раньше их было 332 тыс., то теперь стало 528 тыс. Также на 7% увеличилось количество гражданских дел: до 1 млн против 982 тыс. в 2023 году.

Зато в хозяйственных и административных судах дел стало меньше на 14% и 11% соответственно. Дел по административным правонарушениям стало на 5% меньше.

В прошлом году суды больше всего рассматривали гражданских дел: 33% или более 1 млн рассмотренных дел касались административных правонарушений, а еще 17% - уголовных. Ранее же тройка лидеров была такой - лидировали неизменно гражданские дела (31%), далее дела по админправонарушениям (29,7%), административные дела (15,9%).

Какие иски подавали больше всего в гражданские суды

Больше всего дел посвящены взысканиям долгов по ЖКУ. В прошлом году их насчитали 298 тыс. - это 28% от всех гражданских. Следуют дела о займах и кредитах - 126 тыс. или 12%, а также разводы - 120 тыс. или 11.5%.

Какие иски подавали больше всего в административные суды

Среди административных судов лидером снова стали пенсии. На первом месте социальные вопросы уволенных с публичной службы - 151 тыс. или 33.7%. Еще 85 тыс. (19%) обратились по пенсионному страхованию и дополнительно 22 тыс. (5%) открыто по пенсионному страхованию "чернобыльцев".

Какие иски подавали больше всего в хозяйственные суды

Среди хозяйственных дел преобладают дела приказного производства - 7,3 тыс., то есть 12%. Поставки товаров, работ и услуг занимают 9,4%. Еще 7,6% - доля поставок энергоносителей.

Долг за тепло в столице достиг более 4 млрд гривен - Киевтеплоэнерго