Кияни не сплатили за тепло та гарячу воду вже понад 7 млрд грн: які санкції чекають боржників

Тарифи на послуги з постачання тепла та гарячої води лишаються незмінними протягом шести років, однак борг населення перед столичним комунальним підприємством "Київтеплоенерго" зростає.

Про це на прессбрифінгу розповів директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, пише УНН.

Реальна вартість послуг з постачання теплової енергії перевищує ту, яка застосовується до клієнтів, на 50%, за таких умов будь-який суб’єкт господарювання вже має проблеми із забезпеченням діяльності. І якщо ще накладається той факт із заборгованістю, то це не може не непокоїти - сказав він.

Загальний борг населення становить понад 7 млрд гривень, з яких 4,1 млрд гривень - за тепло і 2,9 млрд гривень - за гарячу воду. Понад 150 тисяч осіб, "топових" порушників заборгували понад 63% від цієї суми.

За словами Лопатіна, оскільки наразі ситуація з заборгованістю лишається складною, підприємство неодноразово зверталося до користувачів із метою врегулювання сплати боргів, однак це неефективно.

З 2024 року З 2024 року до системних боржників застосовують нарахування пені у сумі 0,01% за кожен день прострочення. Станом на сьогодні понад 5 тисяч позовних справ знаходиться на етапі розгляду Київтеплоенерго. До боржників, які ніяк не відреагували на звернення підприємства, застосовують примусові заходи стягнення боргів, звернувшись до суду. Судові інстанції переважно задовільняють вимоги підприємства.

Що буде, якщо не сплачувати борги за "комуналку":

накопичення боргу;

виклик до суду;

стягнення за рішенням суду;

Стягнення може бути або добровільним (тоді боржник оплачує борг, штрафні санкції та судові витрати – це становить до +15% до загальної суми боргу), або ж – у примусовому порядку (тоді арешт накладається на майно, банківські рахунки і переплата складає до +25%).

Київтеплоенерго працює як із державними, так і приватними виконавчими службами. Начальниця управління правового забезпечення продажу СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Інна Кучук зауважила, що відповідні заходи застосовуються до жителів, які знаходяться на території України, так і до тих, хто виїхав за її межі та лишається громадянином нашої держави.

Усі санкції застосовуються однаково, зокрема, і арешт рахунків. З її слів, зазвичай після такого рішення суду чимало людей звертаються до Київтеплоенерго, однак краще це робити до початку судового процесу. Аби уникнути судової справи, можна реструктуризувати борг.

Для цього слід:

звернутися до центру комунального сервісу із заявою (особистий візит чи онлайн-заява);

укласти договір (на зручних умовах погашення);

поетапно сплачувати борг (у такому випадку додаткові відсотки не стягуються).

Документи, необхідні для реструктуризації боргу (копії):

паспорт (ID-картки);

картка платника податків (ІПН);

правовстановлюючий документ на квартиру;

витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Укласти угоду можна дистанційно або електронним підписом.

Нагадаємо

В Україні минулого року зафіксували 3,1 млн судових справ. Найбільше справ стосувались стягнення боргів по ЖКП – 298 тисяч.

Раніше УНН писав, що борг населення перед Київтеплоенерго перевищив 7 млрд гривень. 70% заборгованості припадає на власників елітної нерухомості та великих квартир.