Киевлян предупредили о густом тумане: советы водителям и пешеходам от патрульной полиции

На дорогах Киева густой туман, предупредила в субботу патрульная полиция Украины, предоставив рекомендации водителям и пешеходам, пишет УНН.

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«Вниманию водителей и пешеходов - на дорогах Киева густой туман», - указали в патрульной полиции в Telegram.

Патрульные советуют водителям придерживаться простых, но действенных советов для безопасной поездки:

отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;

снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;

увеличить дистанцию между автомобилями;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей;

Пешеходам советуют:

быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;

использовать световозвращающие элементы в одежде.

«Будьте внимательны и осторожны!» - указали патрульные.

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