Киевлян предупредили о густом тумане: советы водителям и пешеходам от патрульной полиции
Киев • УНН
На дорогах Киева густой туман. Патрульная полиция дает рекомендации водителям по безопасной езде и призывает пешеходов быть внимательными при переходе дороги.
На дорогах Киева густой туман, предупредила в субботу патрульная полиция Украины, предоставив рекомендации водителям и пешеходам, пишет УНН.
Детали
«Вниманию водителей и пешеходов - на дорогах Киева густой туман», - указали в патрульной полиции в Telegram.
Патрульные советуют водителям придерживаться простых, но действенных советов для безопасной поездки:
- отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
- снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
- увеличить дистанцию между автомобилями;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
- пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей;
Пешеходам советуют:
- быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;
- использовать световозвращающие элементы в одежде.
«Будьте внимательны и осторожны!» - указали патрульные.
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