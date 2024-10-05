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Киян попередили про густий туман: поради водіям та пішоходам від патрульної поліції

Київ • УНН

 • 20719 перегляди

На дорогах Києва густий туман. Патрульна поліція надає рекомендації водіям щодо безпечної їзди та закликає пішоходів бути уважними при переході дороги.

На дорогах Києва густий туман, попередила у суботу патрульна поліція України, надавши рекомендації водіям та пішоходам, пише УНН.

Деталі

"До уваги водіїв та пішоходів - на дорогах Києва густий туман", - вказали у патрульній поліції у Telegram.

Патрульні радять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:

  • відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди; 
  • знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
  • збільшити дистанцію між автомобілями;
  • у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

Пішоходам радять:

  • бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;
  • використовувати світлоповертальні елементи в одязі.

"Будьте уважні та обережні!" - вказали патрульні.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 26051 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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