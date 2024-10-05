Киян попередили про густий туман: поради водіям та пішоходам від патрульної поліції
Київ • УНН
На дорогах Києва густий туман. Патрульна поліція надає рекомендації водіям щодо безпечної їзди та закликає пішоходів бути уважними при переході дороги.
На дорогах Києва густий туман, попередила у суботу патрульна поліція України, надавши рекомендації водіям та пішоходам, пише УНН.
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"До уваги водіїв та пішоходів - на дорогах Києва густий туман", - вказали у патрульній поліції у Telegram.
Патрульні радять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:
- відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
- знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;
Пішоходам радять:
- бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;
- використовувати світлоповертальні елементи в одязі.
"Будьте уважні та обережні!" - вказали патрульні.
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