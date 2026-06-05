Киев получит от правительства дополнительные 2 миллиарда на подготовку к зиме - Свириденко
Киев • УНН
Кабмин выделил Киеву 2 миллиарда гривен на защиту энергообъектов и тепло. Средства направят на реализацию Плана устойчивости столицы к зиме.
Кабинет министров Украины выделил Киеву дополнительно 2 млрд гривен на подготовку к зиме. Об этом сообщила в Telegram премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По словам главы правительства, деньги пойдут на защиту энергообъектов и обеспечение бесперебойного теплоснабжения.
В рамках реализации Плана стойкости Киева государство уже финансирует закупку блочно-модульных котельных. На это было выделено 966 млн гривен. Дополнительный финансовый ресурс для столицы должен быть направлен на то, чтобы защитить людей от перебоев с теплоснабжением зимой
Свириденко добавила, что правительство помогает местным властям в полной мере реализовать План стойкости столицы и надлежащим образом подготовить город к зиме.
Напомним
Кабинет министров Украины принял ряд решений, которые помогут сделать повседневную жизнь людей более доступной и комфортной.