"Киборги выстояли, не устоял бетон" - сегодня День чествования защитников Донецкого аэропорта

Сегодня, 20 января, все украинцы чтят живых и погибших бойцов, которые в 2014-15 годах героически защищали аэропорт Донецка от атак пророссийских сепаратистов, пишет УНН.

Основные бои за Донецкий аэропорт начались в сентябре 2014 года, практически сразу же после подписания так называемых "минских соглашений".

Украинские бойцы удерживали старый и новый терминалы аэропорта, опорным пунктом украинских сил был поселок Пески - через него защитникам аэропорта поставляли провизию и боеприпасы, через него осуществлялась ротация бойцов.

В декабре 2014 года в результате атак пророссийских сепаратистов значительные разрушения претерпел старый терминал. 13 января 2015 года окончательно упала диспетчерская башня, которую удерживали украинские бойцы. В новом терминале бои шли за разные его этажи.

20 января 2015 года пророссийские силы взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалился, пряча под собой украинских защитников. 22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попала в плен.

Оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня. В боях за него погибло около 100 украинских героев.

Киборгами защитников аэропорта назвали сами сепаратисты, которые были поражены их стойкостью и мужеством.

Символом боев за Донецкий аэропорт является фраза - "Киборги выстояли, не устоял бетон".