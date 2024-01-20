"Кіборги вистояли, не встояв бетон" - сьогодні День вшанування захисників Донецького аеропорту
Київ • УНН
Сьогодні, 20 січня, усі українці вшановують живих і загиблих бійців, які у 2014-15 роках героїчно захищали аеропорт Донецька від атак проросійських сепаратистів. Основні бої за Донецький аеропорт розпочалися у вересні 2014 року, практично одразу ж після підписання так званих "мінських угод".
Сьогодні, 20 січня, усі українці вшановують живих і загиблих бійців, які у 2014-15 роках героїчно захищали аеропорт Донецька від атак проросійських сепаратистів, пише УНН.
Основні бої за Донецький аеропорт розпочалися у вересні 2014 року, практично одразу ж після підписання так званих "мінських угод".
Українські бійці утримували старий та новий термінали аеропорту, опорним пунктом українських сил було селище Піски - через нього захисникам аеропорту поставляли провізію та боєприпаси, через нього здійснювалася ротація бійців.
У грудні 2014 року внаслідок атак проросійських сепаратистів значних руйнувань зазнав старий термінал. 13 січня 2015 року остаточно впала диспетчерська вежа, яку утримували українські бійці. У новому терміналі бої точилися за різні його поверхи.
20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою українських захисників. 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з термінала, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапила до полону.
Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. У боях за нього загинуло близько 100 українських героїв.
Кіборгами захисників аеропорту назвали самі сепаратисти, які були вражені їхньою стійкістю та мужністю.
Символом боїв за Донецький аеропорт є фраза - "Кіборги вистояли, не встояв бетон".