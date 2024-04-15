Киберспециалисты обнародовали список враждебных аккаунтов в Х

Центр противодействия дезинформации при СНБО и Кибердепартамент СБУ составили список враждебных аккаунтов в соцсети Х (бывший Twitter). В список вошли 66 аккаунтов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

В список, вошли преимущественно официальные страницы российских политических деятелей, государственных учреждений, СМИ и пророссийских блогеров.

Как отмечается, список составлен, чтобы помочь пользователям соцсети Х избегать аккаунтов, которые являются инструментом распространения враждебной дезинформации и манипуляций.

Список составлен по состоянию на 15.04.2024.

Со списком можно ознакомиться на вебсайте Центра.

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