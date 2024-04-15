Киберспециалисты обнародовали список враждебных аккаунтов в Х

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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По сообщениям жителей, в нагорной части Бердянска были слышны взрывы и виден дым.
В Болгарии заявили, что российская агрессия - это прямая проблема для них
Исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов заявил, что российская агрессия является непосредственной проблемой для Болгарии.
Херсон предупредили о вероятном вражеском авиационном ударе
Жителей Херсона предупредили о вероятном вражеском авиаударе по городу.
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Малые предприниматели в Украине жалуются на высокие налоги и разрушительную налоговую политику, советуя главе парламентского налогового комитета Даниилу Гетманцеву уменьшить нагрузку на малый бизнес, поскольку он находится на грани закрытия из-за чрезмерного налогообложения.
Институт нацпамяти просит экспертов уточнить выводы о принадлежности Булгакова к символам имперской политики россии
Украинский институт национальной памяти призвал экспертную комиссию дополнительно проанализировать и уточнить свое профессиональное заключение относительно памятников, посвященных писателю Михаилу Булгакову, которого специалисты назвали символом российской имперской политики.
рф не может быть партнером в решении проблем, потому что рф и является проблемой - Кулеба
россия не может быть партнером в решении проблем, потому что россия сама является проблемой, как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время Черноморской конференции по безопасности.
Еще более современный и стильный: бренд "Бащинский" впервые изменил логотип и дизайн продуктов
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В Севастополе объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто
В Севастополе была объявлена воздушная тревога, а движение по Крымскому мосту временно перекрыто.
На Киевщине утром сообщали о "минировании" сразу трех учебных заведений: что известно
Утром поступило сообщение о "заминировании" трех учебных заведений в Буче Киевской области. Правоохранители провели эвакуацию учащихся и персонала из всех зданий. Взрывчатку не нашли.