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Киберпреступники зарабатывали на украинцах через подставные сайты

Киев • УНН

 • 9888 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Николаевской области сотрудники киберполиции разоблачили преступную группу, участники которой создавали сайты для продажи несуществующих товаров, в частности, мобильных телефонов и их комплектующих. Об этом УНН сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Киберпреступники зарабатывали на украинцах через подставные сайты

“Сотрудники киберполиции в Николаевской области разоблачили группу злоумышленников, которые создавали мошеннические сайты для продажи мобильных телефонов. Полицейские ликвидировали 9 интернет-площадок, которые использовали мошенники: “conrad.etov[.]ua”, “openstorekiev.com[.]ua”, “newgadgets.com[.]ua”, “lifetouch.etov[.]ua”, “imac.etov[.]ua”, “iphonemac.etov[.]ua”, “theistone.prom[.]ua”, “apple-family.prom[.]ua”, “mobilefan.prom[.]ua”, - сообщили в полиции.

Оперативники установили, что в состав преступной группы входили четыре человека в возрасте от 19 до 23 лет. Мошенники использовали так называемые "сайты-однодневки", где размещали информацию о продаже техники. После получения заказа и полной подписки злоумышленники обрывали связь с клиентом. Расчет осуществлялся с помощью денежных переводов на счета, оформленные на подставных лиц. Полицейские зафиксировали более полусотни таких случаев, а ущерб, нанесенный гражданам, достигает 700 тысяч гривен.

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По месту жительства участников преступной группы провели шесть санкционированных обысков. По их результатам изъято большое количество SIM-карт, банковские карточки, флеш накопители, мобильные телефоны и компьютерную технику. Также изъято черновую бухгалтерию.

Специалисты технического отдела киберполиции заблокировали работу мошеннических сайтов и провели тщательный осмотр изъятой техники. В настоящее время продолжается проведение следственных действий для документирования преступной деятельности мошенников.

В то же время в Киевской области сотрудники киберполиции разоблачили мужчину, который создал сайт "mobiliti.com[.]ua", с помощью которого "продавал" мобильные телефоны и смартфоны. После получения полной предоплаты злоумышленник исчезал, так и не отправив товар клиенту. В его доме полицейские провели санкционированный обыск, откуда изъяли компьютерную технику. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.

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По аналогичной схеме действовали несколько сайтов, организованных жителями города Харьков. Работники киберполиции ликвидировали три интернет-сайта, организованные мошенником: “muzikantis.com[.]ua”, “instrumets.com[.]ua”, “yuorinstruments.com[.]ua”. Ему уже объявлено о подозрении в совершении трех таких эпизодов.

По всем фактам таких преступных действий начаты уголовные производства по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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