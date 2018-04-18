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Кіберзлочинці заробляли на українцях через підставні сайти

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Миколаївщині працівники кіберполіції викрили злочинну групу, учасники якої створювали сайти для продажу неіснуючих товарів, зокрема, мобільних телефонів та їх комплектуючих. Про це УНН повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Кіберзлочинці заробляли на українцях через підставні сайти

“Працівники кіберполіції в Миколаївській області викрили групу зловмисників, які створювали шахрайські сайти для продажу мобільних телефонів. Поліцейські ліквідували 9 інтернет-майданчиків, які використовували шахраї: “conrad.etov[.]ua”, “openstorekiev.com[.]ua”, “newgadgets.com[.]ua”, “lifetouch.etov[.]ua”, “imac.etov[.]ua”, “iphonemac.etov[.]ua”, “theistone.prom[.]ua”, “apple-family.prom[.]ua”, “mobilefan.prom[.]ua”, - повідомили у поліції.

Оперативники встановили, що до складу злочинної групи входили четверо осіб віком від 19 до 23 років. Шахраї використовували так звані "сайти-одноденки", де розміщували інформацію про продаж техніки. Після отримання замовлення та повної передплати зловмисники обривали зв’язок з клієнтом. Розрахунок здійснювався за допомогою грошових переказів на рахунки, оформлені на підставних осіб. Поліцейські зафіксували більш як півсотні таких випадків, а збитки, завдані громадянам, сягають 700 тисяч гривень.

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За місцем проживання учасників злочинної групи провели шість санкціонованих обшуків. За їх результатами вилучено велику кількість SIM-карт, банківські картки, флеш накопичувачі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Також вилучено чорнову бухгалтерію.

Спеціалісти технічного відділу кіберполіції заблокували роботу шахрайських сайтів та провели ретельний огляд вилученої техніки. Наразі продовжується проведення слідчих дій для документування злочинної діяльності шахраїв.

Водночас на Київщині працівники кіберполіції викрили чоловіка, який створив веб-сайт "mobiliti.com[.]ua", за допомогою якого "продавав" мобільні телефони та смартфони. Після отримання повної передплати зловмисник зникав, так і не надіславши товар клієнту. У його помешканні поліцейські провели санкціонований обшук, звідки вилучили комп’ютерну техніку. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри.

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За аналогічною схемою діяли декілька сайтів, організованих мешканцем міста Харків. Працівники кіберполіції ліквідували три інтернет-сайти, організовані шахраєм: “muzikantis.com[.]ua”, “instrumets.com[.]ua”, “yuorinstruments.com[.]ua”. Йому вже оголошено про підозру у вчиненні трьох таких епізодів.

За усіма фактами таких злочинних дій розпочаті кримінальні провадження за ч.3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

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