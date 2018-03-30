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Український хакер продавав віруси за криптовалюту

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Кіберполіція викрила хакера, який продавав власноруч створені віруси за криптовалюту, передає УНН з посиланням на повідомлення Київського управління Департаменту кіберполіції Нацполіції.

“Правоохоронці встановили, що хакер у мережі називав себе „AntonShesar“ та „Сatona“. Він займався створенням та збутом шкідливого програмного забезпечення, яке втручалося в роботу серверного обладнання, з подальшим несанкціонованим копіюванням баз даних, які на ньому знаходяться”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначається, що віруси шукали вразливості на веб-сайтах та копіювали бази даних різноманітних веб-додатків.

З метою конспірації хакер розміщував лінки на завантаження розробленого ним вірусу на веб-ресурсі, що знаходився на території Російської Федерації, а управляв вірусом з використанням віддаленого RDP протоколу.

Хакером виявився 22-річний уродженець Черкаської області. Він пропонував свої послуги на різноманітних хакерських форумах.

Поліцейські провели одночасно три санкціоновані обшуки на території Черкаської та Київської областей. У результаті правоохоронці вилучили комп’ютери та знайшли дані облікових записів, які хакер використовував для своєї діяльності. Крім того, виявлено файли з інформацією щодо більш ніж 5 тисяч скомпрометованих облікових записів. На додаткових носіях виявлено інформацію щодо ще 10 тисяч облікових записів електронних скриньок, доступ до яких було отримано незаконно.

Відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, кіберполіція викрила українського хакера, який входив до міжнародного хакерського угрупування “Cobalt”, члени якого причетні до масових атак на різноманітні світові банки.

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