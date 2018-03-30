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Украинский хакер продавал вирусы за криптовалюту

Украинский хакер продавал вирусы за криптовалюту

Киев  •  УНН

 • 9746 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Киберполиции разоблачила хакера, продававшего собственноручно созданные вирусы с криптовалюта, передает УНН со ссылкой на сообщение Киевского управления Департамента киберполиции Нацполиции.

“Правоохранители установили, что хакер в сети называл себя ”AntonShesar“ и ”Сatona“. Он занимался созданием и сбытом вредоносного программного обеспечения, которое вмешивалось в работу серверного оборудования, с последующим несанкционированным копированием баз данных, которые на нем находятся”, - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что вирусы искали уязвимости на сайтах и ​​копировали базы данных различных веб-приложений.

В целях конспирации хакер размещал ссылки на загрузку разработанного им вируса на веб-ресурсе, который находился на территории Российской Федерации, а управлял вирусом с использованием удаленного RDP протокола.

Хакером оказался 22-летний уроженец Черкасской области. Он предлагал свои услуги на различных хакерских форумах.

Полицейские провели одновременно три санкционированных обыска на территории Черкасской и Киевской областей. В результате правоохранители изъяли компьютеры и нашли данные учетных записей, которые хакер использовал для своей деятельности. Кроме того, обнаружены файлы с информацией о более чем 5 тысячах скомпрометированных учетных записях. На дополнительных носителях обнаружена информация о еще 10 тысячах учетных записей электронных ящиков, доступ к которым был получен незаконно.

Открыто уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, киберполиция разоблачила украинского хакера, который входил в международную хакерскую группировку “Cobalt”, члены которой причастны к массовым атакам на различные мировые банки.

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