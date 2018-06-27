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Киберполиции Россия готовит масштабную атаку против Украины

Киберполиции Россия готовит масштабную атаку против Украины

Киев  •  УНН

 • 22575 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Российские хакеры заражают компьютеры украинских компаний вредоносным ПО, что обеспечивает несанкционированный доступ к ним для более масштабной атаки. Об этом заявил глава киберполиции Украины Сергей Демедюк в интервью Reuters, передает УНН.

Хакеры нацелены на компании, банки и энергетическую инфраструктуру, через активацию вредоносного программного обеспечения в одну масштабную атаку, сообщил Демидюк, добавив, что украинская полиция работает с иностранными правительствами для выявления хакеров.

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С начала года киберполиции обнаруживает вирусы в фишинговых письмах, отправленных из доменов государственных учреждений, системы которых были взломаны, и поддельные веб-страницы, имитирующие реальные сайты государственных органов.

Демедюк сообщил, что, пытаясь избежать обнаружения, хакеры внедряют вредоносное ПО в сети компаний, разбив его на отдельные файлы. “Анализ уже обнаруженного вредоносного ПО и нацеленность атаки на Украину свидетельствуют о том, что все это готовится на определенный день”, — сказал он.

По мнению Демидюка, атака может произойти в четверг, в День Конституции, или в августе на День Независимости. По словам Демидюка, масштабы текущей кампании такие же, как NotPetya. “Это поддержка на правительственном уровне — очень дорогая и очень синхронизирована. Без помощи государственных органов это было бы невозможно. Сейчас мы говорим о Российской Федерации”, — сказал он.

“Все, что мы видим, все, что мы перехватили в этот период: 99 процентов следов ведут в Россию”, — добавил глава киберполиции Украины.

Украина лучше подготовлена ​​к тому, чтобы противостоять таким атакам благодаря сотрудничеству с иностранными союзниками, включая США, Великобританию и НАТО. Однако, есть некоторые украинские компании, которые не очистили свои компьютеры после атаки NotPetya, а это значит, что они до сих пор заражены этим вирусом и могут быть использованы для последующей атаки, считает Демидюк.

В феврале текущего года Белый дом выступил с утверждением о том, что российские военные в июне 2017 организовали кибератаки с использованием вируса NotPetya, которая коснулась Европу, Азию, Западное полушарие и привела к потере миллиардов долларов. С аналогичным заявлением выступила Великобритания, обвинив Россию в организации кибератаки с использованием вируса Petya.

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