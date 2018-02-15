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Велика Британія звинуватила РФ у кібератаці з використанням вірусу Petya

Велика Британія звинуватила РФ у кібератаці з використанням вірусу Petya

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Велика Британія поклала відповідальність за масштабну кібератаку з використанням вірусу Petya в Україні в червні 2017 року на Російську Федерацію. Як інформувало в четвер агентство Press Association (PA), про це заявив заступник глави МЗС Сполученого Королівства Тарік Ахмад, який курирує в британському відомстві питання кібербезпеки, передає УНН.

“Ми вважаємо, що російський уряд, особливо російські збройні сили, несуть відповідальність за руйнівну кібератаку з використанням вірусу NotPetya в червні 2017 року. Дана атака продемонструвала триваючу зневагу українським суверенітетом”, — висловив думку британський дипломат, додавши, що вірус заподіяв шкоду європейським підприємствам на “сотні мільйонів фунтів”.

Ахмад закликав РФ “бути відповідальним членом міжнародного співтовариства” замість того, щоб “таємно намагатися підірвати його”. “Кремль поставив Росію в пряме протистояння з Заходом, але так не повинно бути”, — вважає він.

“Ми віддані зміцненню скоординованих міжнародних зусиль з підтримки вільного, відкритого, мирного і безпечного кіберпростору”, — зазначив представник британського МЗС.

У свою чергу, міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон висловив упевненість, що Сполучене Королівство зіткнулося з новими методами ведення війни. “Ми вступили в нову епоху ведення війни, ставши свідками руйнівного і смертоносного поєднання звичайної військової могутності і шкідливих кібератак”, — стверджує він.

Як раніше повідомляв УНН, згідно з повідомленням The Washigton Post, Центральне розвідувальне управління США прийшло до висновку, що за атакою вірусу Petya в Україні, яка сталася в червні 2017 року, стоять російські хакери

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