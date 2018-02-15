Великобритания обвинила РФ в кибератаке с использованием вируса Petya
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Великобритания возложила ответственность за масштабную кибератаку с использованием вируса Petya в Украине в июне 2017 года на Российскую Федерацию. Как информировало в четверг агентство Press Association (PA), об этом заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад, который курирует в британском ведомстве вопросы кибербезопасности, передает УНН.
“Мы считаем, что российское правительство, особенно российские вооруженные силы, несут ответственность за разрушительную кибератаку с использованием вируса NotPetya в июне 2017 года. Данная атака продемонстрировала продолжающееся пренебрежение украинским суверенитетом”, - высказал мнение британский дипломат, добавив, что вирус нанес ущерб европейским предприятиям на "сотни миллионов фунтов“.
Ахмад призвал РФ “быть ответственным членом международного сообщества” вместо того, чтобы “тайно пытаться подорвать его”. “Кремль поставил Россию в прямое противостояние с Западом, но так не должно быть”, — считает он.
“Мы преданы укреплению скоординированных международных усилий по поддержке свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства”, — отметил представитель британского МИД.
В свою очередь, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выразил уверенность, что Соединенное Королевство столкнулось с новыми методами ведения войны. “Мы вступили в новую эпоху ведения войны, став свидетелями разрушительного и смертоносного сочетания обычной военной мощи и вредных кибератак”, — утверждает он.
Как ранее сообщал УНН, согласно сообщению The Washigton Post, Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что за атакой вируса Petya в Украине, которая произошла в июне 2017 года, стоят российские хакеры.