Білий дім звинуватив Росію в організації кібератаки з використанням вірусу Petya
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Білий дім виступив в четвер з твердженням про те, що російські військові в червні 2017 року організували кібератаку з використанням вірусу NotPetya, яка торкнулася Європу, Азію, Західну півкулю і привела до втрати мільярдів доларів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому, інформує УНН.
“У червні 2017 року російські військові запустили найруйнівнішу та збиткову кібератаку в історії. Атака, що отримала назву „Petya“, швидко поширилася світом і привела до втрати мільярдів доларів по всій Європі, Азії та в американських державах”, — йдеться в повідомленні прес- служби Білого дому. Представники американської адміністрації вважають, що “це було частиною триваючих спроб Кремля дестабілізувати Україну”, сама атака також “ще більш ясно демонструє причетність Росії до триваючого конфлікту”.
“Це також була позбавлена розуму і невибіркова кібератака, яка спричинить за собою міжнародні наслідки”, — резюмували в Білому домі.
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Як раніше повідомляв УНН, Велика Британія поклала відповідальність за масштабну кібератаку з використанням вірусу Petya в Україні в червні 2017 року на Російську Федерацію. Як інформувало в четвер агентство Press Association (PA), про це заявив заступник глави МЗС Сполученого Королівства Тарік Ахмад, який курирує в британському відомстві питання кібербезпеки.