Белый дом обвинил Россию в организации кибератаки с использованием вируса Petya
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Белый дом выступил в четверг с утверждением о том, что российские военные в июне 2017 организовали кибератаки с использованием вируса NotPetya, которая коснулась Европы, Азии, Западного полушария и привела к потере миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает УНН.
“В июне 2017 российские военные запустили одну из самых разрушительных и убыточных кибератак в истории. Атака, получившая название „Petya“, быстро распространилась миром, и привела к потере миллиардов долларов по всей Европе, Азии и в американских государствах”, - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Представители американской администрации считают, что “это было частью продолжающихся попыток Кремля дестабилизировать Украину”, сама атака также “еще более ясно демонстрирует причастность России к продолжающемуся конфликту”.
“Это также была лишена ума и неизбирательное кибератака, которая повлечет за собой международные последствия”, — резюмировали в Белом доме.
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Как ранее сообщал УНН, Великобритания положила ответственность за масштабную кибератаке с использованием вируса Petya в Украине в июне 2017 года на Российскую Федерацию. Как информировало в четверг агентство Press Association (PA), об этом заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад, который курирует в британском ведомстве вопросы кибербезопасности.