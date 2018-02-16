Австралія звинуватила Росію в організації кібератаки з використанням вірусу Petya
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Австралія, слідом за Великою Британією та США, звинуватила Росію в організації глобальної кібератаки з використанням вірусу Petya у червні 2017 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву міністра у справах правоохоронних органів і кібербезпеки Енгуса Тейлора.
“На підставі висновків австралійських розвідувальних агентств і за результатами консультацій з США і Великою Британією урядом Австралії визнало, що відповідальність за цей інцидент лежить на діячах, які користувалися російською держпідтримкою”, — заявив міністр.
“Уряд Австралії засуджує дії РФ, які представляли серйозний ризик для глобальної економіки, роботи держструктур, бізнесу і добробуту людей”, — наголошується в документі.
Нагадаємо, Велика Британія поклала відповідальність за масштабну кібератаку з використанням вірусу Petya в Україні в червні 2017 року на Російську Федерацію. Після Білий дім виступив в четвер з твердженням про те, що російські військові в червні 2017 року організували кібератаку з використанням вірусу NotPetya, яка торкнулася Європу, Азію, Західну півкулю і привела до втрати мільярдів доларів.