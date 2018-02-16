Австралия обвинила Россию в организации кибератаки с использованием вируса Petya

“На основе выводов австралийских разведывательных агентств и по результатам консультацией с США и Великобританией правительство Австралии сочло, что ответственность за этот инцидент лежит на деятелях, пользовавшихся российской господдержкой”, — заявил министр.

“Правительство Австралии осуждает действия России, представлявшие серьезный риск для глобальной экономики, работе госструктур, бизнеса и благосостояния людей”, — отмечается в документе.

Напомним, Великобритания возложила ответственность за масштабную кибератаку с использованием вируса Petya в Украине в июне 2017 года на Российскую Федерацию. После Белый дом выступил в четверг с утверждением о том, что российские военные в июне 2017 организовали кибератаку с использованием вируса NotPetya, которая коснулась Европі, Азии, Западного полушария, приведя к потере миллиардов долларов.