Киберполиция накрыла центр подделки известных спортивных брендов с продукцией на 2,5 млн гривен

"Работники Подольского управления Департамента киберполиции разоблачили группу из трех человек, участники которой наладили схему масштабного промышленного изготовления и реализации спортивной одежды известных брендов. Организатором этой преступной группы оказался 28-летний житель города Хмельницкого ", - говорится в сообщении.

Информация о товарах (бренды, модели, размеры и т.д.), размещались на заранее созданных веб-ресурсах. На этих веб-ресурсах осуществлялось оформление и оплата заказов. Деньги от продажи товаров поступали на расчетные счета подконтрольных частных предприятий.

Полицейские провели 18 санкционированных обысков по месту расположения так называемой фабрики и в офисе злоумышленников, которые размещались на Хмельнитчине.

По результатам проведенных правоохранителями следственных мероприятий выявлено около 30 000 единиц уже готовой к реализации продукции на более 2,5 миллиона гривен, а также оборудования и документацию.

Как отмечается, обыски проводились по месту жительства участников преступной группы. По их результатам полицейские изъяли компьютерную технику, уже готовую к реализации продукцию, швейное оборудование, мобильные телефоны, которые использовались в объявлениях и черновые записи.

Киберполицейских изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности подпольных предприятий, кредитные карточки, которые использовались для получения средств и более 300 000 гривен наличных в разной валюте.

По данному факту проводится досудебное расследование в рамках начатого уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в СБУ заявили, что расследуют работу Adidas и Puma на территории аннексированного Крыму .