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Кіберполіція піймала підробників відомих спортивних брендів з продукцією на 2,5 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Кіберполіція викрила злочинну групу у порушенні авторських прав відомих світових компаній. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Кіберполіція піймала підробників відомих спортивних брендів з продукцією на 2,5 млн гривень

“Працівники Подільського управління Департаменту кіберполіції викрили групу з трьох осіб, учасники якої налагодили схему масштабного промислового виготовлення та реалізації спортивного одягу відомих брендів. Організатором цієї злочинної групи виявився 28-річний житель міста Хмельницького”, — йдеться у повідомленні.

Інформація про товари (бренди,моделі, розміри тощо), розміщувались на заздалегідь створених веб-ресурсах. На цих веб-ресурсах здійснювалося оформлення та оплата замовлень. Гроші від продажу товарів надходили на розрахункові рахунки підконтрольних приватних підприємств.

Поліцейські провели 18 санкціонованих обшуків за місцем розташування так званої фабрики та у офісі зловмисників, які розміщувалися на Хмельниччині.

За результатами проведених правоохоронцями слідчих заходів виявлено близько 30 тисяч одиниць вже готової до реалізації продукції на більш як 2,5 мільйони гривень, а також обладнання та документацію.

Як зазначається, обшуки проводилися за місцем проживання учасників злочинної групи. За їх результатами поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, вже готову до реалізації продукцію, швейне обладнання, мобільні телефони, які використовувались в оголошеннях та чорнові записи.

Кіберполіцейські вилучили документи фінансово-господарської діяльності підпільних підприємств, кредитні картки, які використовувались для отримання коштів та більше 300 тисяч гривень готівки у різній валюті.

За даним фактом триває досудове розслідування у межах розпочатого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України.

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що розслідують роботу Adidas і Puma на території анексованого Криму.

Українські Національні Новини

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