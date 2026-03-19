Кибератака на Stryker вызвала задержки операций в больницах

Кибератака на одного из крупнейших производителей медицинского оборудования Stryker привела к сбоям в работе больниц и задержкам хирургических операций. Из-за проблем с системами часть медицинских процедур была отложена. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Компания подтвердила глобальный сбой в своей ИТ-инфраструктуре, который возник после кибератаки и повлиял на работу оборудования и сервисов.

Сбои повлияли на хирургию

В больницах сообщают о трудностях с использованием техники Stryker, в частности роботизированных систем для операций. В отдельных случаях пациентам пришлось ждать или переносить процедуры.

Эксперты предупреждают, что подобные атаки на поставщиков медоборудования могут иметь цепной эффект и влиять на лечение пациентов.

Масштабная атака на глобальную компанию

Stryker работает в десятках стран и поставляет оборудование для операций, имплантов и больниц. Из-за атаки была нарушена работа сетей и внутренних систем компании.

Специалисты считают, что инцидент демонстрирует рост киберугроз для медицинской инфраструктуры, особенно на фоне глобальной напряженности.

