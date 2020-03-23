Больной коронавирусом черкасщанин вернулся из-за границы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черкасской облгосадминистрации рассказали о первом больном коронавирусом черкасщанине, сообщает УНН.
Он вернулся из-за границы 16 марта, рассказал заместитель главы ОГА Юрий Лесюк.
"Он прибыл в аэропорт "Борисполь", откуда добрался в населенный пункт, где он проживает. Через два дня обратился в больницу, потому что появились жалобы. Был госпитализирован, обследован, результат получили буквально вчера", - отметил Лесюк.
Сейчас больной находится в Уманской инфекционной больнице, его состояние удовлетворительное.
Напомним, Черкасская область получила помощь в размере 14 млн грн от Юрия Косюка, владельца производителя курятины "Наша Ряба". Еще 15 млн грн он направил Винницкой области. Именно в этих двух регионах находятся крупнейшие мощности его компании МХП.
Как сообщал УНН, в Черкасской области пациент, заболевший COVID-2019, находится в удовлетворительном состоянии.