Хворий на коронавірус черкащанин повернувся з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Черкаській облдержадміністрації розповіли про першого хворого на коронавірус черкащанина, повідомляє УНН.
Він повернувся з-за кордону 16 березня, розповів заступник голови ОДА Юрій Лесюк.
"Він прибув в аеропорт “Бориспіль”, звідки дістався у населений пункт, де він проживає. Через два дні звернувся у лікарню, тому що з’явилися скарги. Був госпіталізований, обстежений, результат отримали буквально вчора", – зазначив Лесюк.
Наразі хворий перебуває в Уманській інфекційній лікарні, його стан задовільний.
Нагадаємо, Черкащина отримала допомогу в розмірі 14 млн грн від Юрія Косюка, власника виробника курятини "Наша Ряба". Ще 15 млн грн він направив Вінницькій області. Саме у цих двох регіонах розміщені найбільші потужності його компанії МХП.
Як повідомляв УНН, на Черкащині пацієнт, який захворів на COVID-2019, перебуває в задовільному стані.