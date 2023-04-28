Больной Эрдоган отменил предвыборные выступления третий день подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган третий день остается дома из-за болезни желудка, которая прервала его предвыборную кампанию. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
69-летний лидер освободил свой плотный график от публичных выступлений после того, как во вторник вечером в прямом эфире на телевидении почувствовал себя плохо.
Министр здравоохранения Турции заявил, что Эрдоган страдает гастроэнтеритом.
Проблемы с пищеварением легко поддаются лечению и обычно проходят за несколько дней, но они изменили напряженный график предвыборной кампании Эрдогана накануне важнейших выборов в Турции 14 мая.
Эрдоган пытался компенсировать отмененные выступления мероприятием по видеосвязи. Он и президент россии вместе появились на видеоконференции в четверг, посвященной открытию атомной электростанции.
Эрдоган запланировал еще одну видеосвязь с южным городом Адана, чтобы открыть новый мост в пятницу.
Дополнение
Эрдоган планировал мероприятия в пяти городах за два дня до того, как заболел.
Это дало возможность национальным каналам транслировать митинги лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу.
Опросы показывают, что двое политиков, вероятно, будут иметь второй тур выборов 28 мая. Но Кылычдароглу лидирует в большинстве опросов общественного мнения и все еще надеется одержать победу в первом туре.
Эрдоган, перенесший операцию на кишечнике в 2011 году, правит Турцией с 2003 года, сначала премьер-министром, а затем президентом с 2014 года. В последние недели он провел активную предвыборную кампанию, ежедневно посещая несколько мероприятий по всей стране.