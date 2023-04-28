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Хворий Ердоган скасував передвиборчі виступи третій день поспіль

Хворий Ердоган скасував передвиборчі виступи третій день поспіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган третій день залишається вдома через хворобу шлунка, яка перервала його передвиборчу кампанію. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

69-річний лідер звільнив свій щільний графік від публічних виступів після того, як у вівторок увечері у прямому ефірі на телебаченні відчув себе зле.

Міністр охорони здоров'я Туреччини заявив, що Ердоган страждає на гастроентерит.

Проблеми з травленням легко піддаються лікуванню і зазвичай проходять за кілька днів, але вони змінили напружений графік передвиборної кампанії Ердогана напередодні найважливіших виборів у Туреччині 14 травня.

Ердоган намагався компенсувати відмінені виступи заходом по відеозв'язку. Він та президент росії разом з'явилися на відеоконференції у четвер, присвяченій відкриттю атомної електростанції.

Ердоган запланував ще один відеозв'язок із південним містом Адана, щоб відкрити новий міст в п'ятницю.

Доповнення

Ердоган планував заходи у п'яти містах за два дні до того, як захворів.

Це дало можливість національним каналам транслювати мітинги лідера опозиції Кемаля Киличдароглу.

Опитування показують, що двоє політиків, ймовірно, матимуть другий тур виборів 28 травня. Але Киличдароглу лідирує в більшості опитувань громадської думки і все ще сподівається здобути перемогу у першому турі.

Ердоган, який переніс операцію на кишечнику в 2011 році, править Туреччиною з 2003 року, спочатку прем'єр-міністром, а потім президентом з 2014 року. В останні тижні він провів активну передвиборчу кампанію, щодня відвідуючи кілька заходів по всій країні.

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