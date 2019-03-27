Больных гриппом среди взрослых в Украине стало меньше
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине с 18 по 24 марта уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых уменьшился на 4,1% по сравнению с прошлой неделей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информационный бюллетень Центра гриппа и ОРВИ.
"В течение отчетной недели (с 18 по 24 марта) гриппом и ОРВИ заболели 150 304 человека, 67,6% из которых - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 4,1% и 0,9% соответственно", - сообщили в Центре.
В общем интенсивный показатель заболеваемости составил 390,4 на 100 тысяч населения, что на 24,7% меньше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.
В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение: лабораторно подтвержденные случаи гриппа зарегистрированы в Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.
"Госпитализированы 3,1% от общего количества заболевших. Наибольшее госпитализированных среди детей 0-4 года, меньше всего - среди лиц в возрасте 15 - и 65 и старше", - говорится в бюллетене.
В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано десять человек, а с начала эпидемического сезона - 161 536.
Напомним, от гриппа с начала эпидсезона умерли 54 украинца.