Хворих на грип серед дорослих в Україні поменшало
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні з 18 по 24 березня рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих зменшився на 4,1%, порівняно з минулим тижнем. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформаційний бюлетень Центру грипу та ГРВІ.
"Протягом звітного тижня (з 18 по 24 березня) на грип та ГРВІ захворіли 150 304 людини, 67,6% з яких - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих і дітей віком до 17 років зменшився на 4,1% і 0,9% відповідно", - повідомили у Центрі.
Загалом інтенсивний показник захворюваності становив 390,4 на 100 тисяч населення, що на 24,7% менше епідемічного порога по Україні. Епідемічні пороги не перевищено у жодному регіоні.
У країні низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення: лабораторно підтверджені випадки грипу зареєстровані у Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях.
"Госпіталізовано 3,1% від загальної кількості захворілих. Найбільше госпіталізованих серед дітей віком 0-4 роки, найменше - серед осіб віком 15 - та 65 і старше", - йдеться у бюлетені.
Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано десять людей, а з початку епідемічного сезону - 161 536.
Нагадаємо, від грипу з початку епідсезону померли 54 українці.