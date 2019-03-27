Хворих на грип серед дорослих в Україні поменшало

КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні з 18 по 24 березня рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих зменшився на 4,1%, порівняно з минулим тижнем. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформаційний бюлетень Центру грипу та ГРВІ.