Волны выбросили на берег Англии мешки с 360 кг кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Мешки с 360 килограммами кокаина, выброшенные волнами на берег, были обнаружены на пляжах английского графства Норфолк на востоке страны, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Национальное агентство по борьбе с преступностью объявило, что проведет масштабное расследование с целью установить происхождение наркотиков и выявить цепочку поставок.
Согласно оценкам ведомства, такое количество кокаина в случае реализации принесло бы наркодилерам около 50 млн фунтов стерлингов.
Первые мешки с наркотиками на побережье Северного моря в минувший четверг обнаружил случайный прохожий, он вызвал полицию.
Напомним, 6 января на берег немецкого острова Ленгеог выбросило тысячи пластиковых яиц с игрушками "киндер-сюрприз".