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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Волны выбросили на берег Англии мешки с 360 кг кокаина

Киев • УНН

 • 10257 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Мешки с 360 килограммами кокаина, выброшенные волнами на берег, были обнаружены на пляжах английского графства Норфолк на востоке страны, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Волны выбросили на берег Англии мешки с 360 кг кокаина

Национальное агентство по борьбе с преступностью объявило, что проведет масштабное расследование с целью установить происхождение наркотиков и выявить цепочку поставок.

Согласно оценкам ведомства, такое количество кокаина в случае реализации принесло бы наркодилерам около 50 млн фунтов стерлингов.

Первые мешки с наркотиками на побережье Северного моря в минувший четверг обнаружил случайный прохожий, он вызвал полицию.

Напомним, 6 января на берег немецкого острова Ленгеог выбросило тысячи пластиковых яиц с игрушками "киндер-сюрприз".

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