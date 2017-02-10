Волны выбросили на берег Англии мешки с 360 кг кокаина

Национальное агентство по борьбе с преступностью объявило, что проведет масштабное расследование с целью установить происхождение наркотиков и выявить цепочку поставок.

Согласно оценкам ведомства, такое количество кокаина в случае реализации принесло бы наркодилерам около 50 млн фунтов стерлингов.

Первые мешки с наркотиками на побережье Северного моря в минувший четверг обнаружил случайный прохожий, он вызвал полицию.

Напомним, 6 января на берег немецкого острова Ленгеог выбросило тысячи пластиковых яиц с игрушками "киндер-сюрприз".