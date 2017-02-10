Хвилі викинули на берег Англії мішки із 360 кг кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Мішки із 360 кілограмами кокаїну, викинуті хвилями на берег, були виявлені на пляжах англійського графства Норфолк на сході країни, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю оголосило, що проведе масштабне розслідування з метою встановити походження наркотиків і виявити ланцюжок постачання.
Згідно з оцінками відомства, така кількість кокаїну в разі реалізації принесло б наркодилерам близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Перші мішки з наркотиками на узбережжі Північного моря в минулий четвер виявив випадковий перехожий, він викликав поліцію.
Нагадаємо, 6 січня на берег німецького острова Ленгеог викинуло тисячі пластикових яєць з іграшками “кіндер-сюрприз”.