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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Хвилі викинули на берег Англії мішки із 360 кг кокаїну

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Мішки із 360 кілограмами кокаїну, викинуті хвилями на берег, були виявлені на пляжах англійського графства Норфолк на сході країни, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

Хвилі викинули на берег Англії мішки із 360 кг кокаїну

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю оголосило, що проведе масштабне розслідування з метою встановити походження наркотиків і виявити ланцюжок постачання.

Згідно з оцінками відомства, така кількість кокаїну в разі реалізації принесло б наркодилерам близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Перші мішки з наркотиками на узбережжі Північного моря в минулий четвер виявив випадковий перехожий, він викликав поліцію.

Нагадаємо, 6 січня на берег німецького острова Ленгеог викинуло тисячі пластикових яєць з іграшками “кіндер-сюрприз”.

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