Хуг о поездке на Донбас: стороны нарушают минские соглашения, вмешиваются в работу СММ

“Первый факт состоит в том, что стороны не смоглим полностью выполнить свои обещания”, — заявил он.

По словам Хуга, на ежедневной основе мониторинговая мисия ОБСЕ наблюдает нарушения режима прекращения огня — двузначное, трехзначное и даже четырехзначное. Но даже в дни относительного затишья стороны не используют эту возможность для того, чтоб способствовать стабилизации ситуации — вместо этого они готовятся для еще большего насилля, сказал замглавы СММ.

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“Факт остается фактом, стороны продолжают рыть траншеи. Факт — то, что стороны продолжают двигаться по направлению ближе и ближе друг к другу. Факт — что стороныдо сих пор удержуют вооружение в тех местах, где оно не долино находиться. Факт — что обе стороны продолжают закладывать мины, не смотря их обещания, которые они дали в сентябре 2014 года. И факт остается фактом, что стороны продолжают вмешиваться в нашу работу”, — сообщил он.